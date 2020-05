Star Wars, una nuova immagine mostra Dark Rey nel remake della scena incubo di Episodio V!

L'Impero Colpisce Ancora è probabilmente il miglior episodio della saga di Star Wars e sicuramente è il più amato dai fan, e a quanto pare JJ Abrams aveva considerato l'opzione di citarlo direttamente nel suo secondo film del franchise, L'Ascesa di Skywalker.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, uno dei concept originali della scena di Dark Rey vista in Star Wars IX è ispirato direttamente alla scena incubo che Luke Skywalker vive su Dagoba, il pianeta sul quale, durante Episodio V, si reca per essere addestrato dal Maestro Yoda.

Nella sequenza il protagonista interpretato da Mark Hamill si avventura in una grotta (cosa che Rey fa in Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi) dove ha una visione in cui si scontra con Darth Vader: la sequenza è molto importante perché ha luogo molto prima che l'eroe scopra la verità su suo padre, e il fatto che una volta ucciso il suo avversario alla fine della visione trovi il suo stesso volto sotto l'elmetto di Vader anticipa in qualche modo la grande rivelazione che arriverà alla fine del film. Allo stesso modo, il concept con Daisy Ridley mostra il volto di Rey emerge dal casco di Kylo Ren, in una versione remake di quella celebre sequenza diretta da Irvin Kershner.

Cosa ne pensate? Preferite la versione usata nel film o avreste voluto vedere questa scena prendere vita? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti guardate una nuova immagine sensuale e inquietante di Dark Rey e scoprite la data di uscita di Star Wars IX su Disney+.