Star Wars, novità su The Mandalorian e Rey: un film sarà Episodio X: Un nuovo inizio?

Dopo le novità sul budget di The Mandalorian & Grogu, le ultime ore sono state abbastanza turbolente per i fan di Star Wars dato che un importante leak avrebbe svelato i titoli di lavorazione dei due prossimi film per il cinema della saga.

Oltre a quello di The Mandalorian & Grogu, il cui titolo di lavorazione sarà 'Thunder Alley', l'altro film in sviluppo è il progetto dedicato a Rey Skywalker: secondo quanto riferito da The Cosmic Circus, il primo portale in assoluto ad anticipare il setting anni '60 di The Fantastic 4 dei Marvel Studios successivamente confermato dal primo poster ufficiale del film MCU, il film che segnerà il ritorno di Daisy Ridley nel ruolo di Rey Skywalker viene chiamato dietro le quinte con il titolo di lavorazione di a “Nuovo Ordine Jedi”, mentre uno dei titoli ufficiali presi in considerazione per l'uscita nelle sale sarebbe quello di Star Wars X: A New Beginning.

Tuttavia, quando Lucasfilm è stato contattato per un commento, ha negato che questo titolo verrà utilizzato per il lancio del film: ovviamente va tenuto presente che nulla sarà confermato fino ad una massiccia presentazione da parte della Disney, con entrambi i film - The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Rey - previsto per il 2026, rispettivamente a maggio e a dicembre.

