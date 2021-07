Star Wars, ci sono novità sul progetto prodotto da Kevin Feige? Sentiamo che ha da dire

Grazie a Disney+, i fan di Star Wars hanno la possibilità di accedere quotidianamente a una grande quantità di prodotti inerenti all'universo creato da George Lucas, ma la curiosità sui prossimi film non si spegne mai. Per questo oggi vedremo cos'ha da dire Kevin Feige sul lungometraggio di Star Wars di sua produzione.

Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige è prima di tutto un produttore di grande esperienza (Ben Affleck lo considera addirittura il più grande produttore di sempre), e questa verrà presto messa a frutto anche nella galassia lontana lontana di Star Wars, in occasione di uno dei nuovi lungometraggi programmati per il grande schermo.

Ma mentre tempo fa siamo venuti a conoscenza del coinvolgimento dello showrunner di Loki Michael Waldron nella stesura dello script del film, sappiamo ancora pressoché nulla su ciò che ci può riservare il progetto.

È per questo che alla fan premiere di Black Widow è stato chiesto a Feige se ci fossero degli aggiornamenti in merito che era disposto a condividere, e come si è sentito nel fare il salto in un universo differente da quello Marvel...

"Sono così titubante nel parlarne, che oggi non ne parlerò" ha premesso Feige "Ma amo Star Wars. Sono anche stato alla Star Wars Celebration! Credo di essere andato a due o tre Celebration" rivela il produttore, ribadendo il suo essere un grande fan della saga degli Skywalker e del resto delle storie e personaggi legati a quel mondo.

Quindi no, nemmeno questa volta ci sono state fornite nuove informazioni, anche se, da come si è espresso, è lecito pensare che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola. Tuttavia, è probabile che sapremo qualcosa in via ufficiale solo al prossimo grande evento Disney, com'è stato con il Disney Investor Day lo scorso dicembre.