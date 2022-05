Star Wars, novità dai film di Kevin Feige e Taika Waititi: nel 2023 si torna al cinema!

Nel giorno dell'uscita della serie tv di Obi Wan Kenobi su Disney Plus, la Lucasfilm durante i festeggiamenti della Star Wars Celebration ha confermato che la saga di Star Wars tornerà al cinema nel 2023.

In una nuova intervista rilasciata proprio alla Star Wars Celebration ad Anaheim, infatti, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha confermato ufficialmente che il film senza titolo di Taika Waititi sarà il primo nuovo progetto Star Wars ad uscire al cinema. La produttrice ha anche confermato che l'appuntamento è fissato per la "fine del 2023".

"Stiamo puntando sul cinema in questo momento, stiamo sviluppando diverse sceneggiature", ha detto la Kennedy. "Abbiamo un paio di registi che annunceremo a breve, e potrete aspettarvi di vedere il ritorno di Star Wars nelle sale cinematografiche molto presto". Ricordiamo che attualmente la Disney ha 'prenotato' per Star Wars le date di uscita del Natale del 2023, 2025 e 2027: col film di Taika Waititi fissato al 2023 e la produzione di quello di Patty Jenkins - Star Wars: Rogue Squadron - al momento messa in pausa - è probabile che il film di Star Wars di Kevin Feige uscirà nel 2025.

Lo sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del progetto, e la Kennedy, senza sbottonarsi, ha dichiarato: "Sono molto impegnati, in questo periodo..."

