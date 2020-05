Star Wars: 'Non fissatevi sul canone, è tutta finzione', i fan scioccati da un autore

Il fandom di Star Wars è storicamente uno dei più irrequieti del mondo del cinema: le discussioni anche piuttosto accese sono all'ordine del giorno, e gli argomenti adatte ad accenderle effettivamente non mancano, tra trilogie cinematografiche, universo espanso, canone e non-canone.

Proprio su quest'ultimo punto Matt Martin, uno dei membri dello Story Group di Lucasfilm (gente che, insomma, di contenuti a tema Star Wars qualcosa dovrebbe capirne) è entrato a gamba tesa facendo crollare ogni ferrea convinzione.

"Ciò che è o non è canonico serve a dare un'idea di come proseguirà la storia in futuro, ma non deve influenzare i gusti dei fan. Ad esempio, qualche tempo fa alcune persone chiedevano di rendere canonica una certa storia perché non era stata esplorata nell'attuale canon. Ma io risposi che, se a loro quella storia era piaciuta, non c'era motivo per cui non dovessero accettarla come reale" ha spiegato Martin.

Il membro di Lucasfilm ha poi continuato: "Riassumendo: c'è un motivo per cui abbiamo internamente bisogno di sapere che una storia sia canonica, ed è il voler seguire in maniera lineare lo storytelling ufficiale, ma questo non significa che i fan non possano scegliere individualmente ciò che piace a loro e accettarlo come vero. È tutta finzione in ogni caso, potete scegliere da voi cosa accettare o non accettare nella vostra versione della storia".

Un parere che sicuramente genererà non poche reazioni contrariate. Cosa ne pensate? Credete che la visione di Martin abbia senso o pensate che ci sia necessità di un canone accettato all'unanimità?