Star Wars, non solo Brie Larson: anche un altro attore Marvel è fan sfegatato della saga

In questo periodo storico in cui praticamente tutta Hollywood è stata messa "in pausa" dalla recente pandemia di coronavirus e dal blocco dei set e delle produzioni, gli attori cercano di passare al meglio il loro tempo libero in casa, cercando anche di rinnovare il contatto con i propri fan. Di recente è capitato anche a Shang-Chi in persona.

Stiamo parlando ovviamente dell'attore Simu Liu, che prossimamente interpreterà proprio l'iconico eroe della Marvel nell'atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings diretto da Destin Daniel Cretton in quello che sarà il primo supereroe di origini asiatiche dell'Universo Cinematografico Marvel; l'uscita della pellicola è ufficialmente stata spostata al 7 maggio 2021 in conseguenza dello slittamento di Black Widow che era prevista per lo scorso aprile.

Proprio Simu Liu è intervenuto sul suo profilo Twitter dichiarando ai fan il suo amore incondizionato per la saga di Star Wars; nel farlo, l'attore ha postato una foto di quando era ancora un bambino mentre alle sue spalle molti oggetti del merchandise dedicato alla saga di George Lucas, tra i quali spicca un volume incentrato su Il Ritorno dello Jedi. In didascalia leggiamo: "Vi prego, ditemi di più su quanto siate dei fan di Star Wars più di me".

Nel frattempo, il regista Cretton ha già confermato il ritorno alle riprese di Shang-Chi: "Stiamo sicuramente ritornando, con un piano definito già in atto, ma dipende. Non posso rivelare quando riprenderanno le riprese, ma ci sono precise idee". Probabilmente le riprese riprenderanno entro fino fine maggio in Australia, dove erano già iniziate, ma dato lo shutdown e il blocco al momento non può ancora rivelare nulla.

Vi ricordiamo che l'atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uscirà nelle sale americane il 7 maggio 2021.