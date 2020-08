Star Wars, tutte le navi spaziali della trilogia sequel in uno spettacolare video

Il canale Star Wars Kids ha diffuso un video in streaming per la sua serie Star Wars By Numbers che raccoglie le maggiori curiosità dalla saga di George Lucas analizzando appunti tutti i numeri e i dati dei vari film che la compongono. Stavolta, l'oggetto dell'indagine prende in esame le varie navicelle spaziali che appaiono nell'ultima trilogia.

Il filmato appunto cataloga tutte le navicelle spaziali che vediamo a partire da Star Wars: Il Risveglio della Forza, proseguendo con quelle de Gli Ultimi Jedi e infine le più recenti viste in L'Ascesa di Skywalker, compresa quindi l'enorme flotta che compone il nuovo esercito di Star Destroyer a lungo nascosto dal redivivo Imperatore Palpatine. Il video, poi, mostra come nell'ultima trilogia sequel della saga facciano ritorno anche molte navicelle che avevamo già visto nei film precedenti, non solo quelli classici ma anche dai bistrattati film della trilogia prequel. Tra queste:

The Naboo Starfighter from Star Wars: The Phantom Menace

The Ghost from Star Wars Rebels

The Three Aces from Star Wars Resistance

The Mandalorian Razor from Star Wars: The Clone Wars

The U-Wing from Rogue One: A Star Wars Story

The Medical Frigate from Star Wars: The Empire Strikes Back

The Quad Jumper from Star Wars: The Force Awakens

The Resistance Bomber from Star Wars: The Last Jedi

Lo scorso gennaio, Pablo Hidalgo, produttore esecutivo della Lucasfilm, aveva rivelato l'esistenza di un altro paio di navicelle: "Beh, una cosa che sappiamo è che con Lando Calrissian su Exegol arrivano qualcosa come 14mila navicelle in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e tra queste ci sono anche la Fireball di Jarek Yeager e la nave di Torra Doza [da Star Wars Resistance]".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al video che mostra come tutti i titoli dei film di Star Wars siano sbagliati. Intanto, vi ricordiamo che Disney ha da poco rinviato l'uscita dei nuovi Star Wars di un anno a causa della pandemia.