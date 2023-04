Star Wars, Natalie Portman torna la regina Amidala per un Late show!

Natalie Portman è diventata quella che è oggi grazie ad una brillante carriera, che le ha permesso di portare sul grande schermo alcuni ruoli iconici, come Jane Foster in Thor o la regina Amidala in Star Wars.

Ecco che quando è stata ospite al The Late Late Show , Natalie Portman e James Corden hanno attraversato alcuni dei ruoli più importanti della star.

Nel video visibile su You Tube, tutto inizia con Natalie che indossa la parrucca iconica della regina Amidala, vista nella trilogia prequel di Star Wars. In rapida successione poi si è fatta rasare la testa in V per Vendetta, è stata investita da un'auto in Closer, ha poi attaccato Corden nei panni di Mila Kunis in Black Swan.

Continuando, la star ha ripreso il controllo del Mjolnir ed ha picchiato Corden. Nel complesso, nel video ricopre ben 21 dei ruoli che l'hanno resa famosa al grande pubblico, in soli 7 minuti.

Ciò che colpisce del filmato è la stessa Portman. Anche quando ha recitato insieme a Corden indossando una brutta parrucca, la star non ha minimamente perso la credibilità del personaggio di turno.

Alcune delle sue improvvisazioni si avvicinano alle sue esibizioni sul grande schermo. Performance che hanno colpito tutti, tranne Taika Waititi che non si ricordava di Portman in Star Wars.

La star è solo uno dei vari talenti apparsi nello show di Corden, oltre a lei infatti nelle prossime settimane sono attesi attori del calibro di Will Ferrell e Tom Cruise, di recente coinvolto in un nuovo test-screening di Mission Impossible 7.

Il video qui preso in esame lo potete trovare, come sempre, in calce a questa notizia.