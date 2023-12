Star Wars, Natalie Portman non aveva mai visto la saga prima di farne parte

Intervistata da Radio Times, Natalie Portman ha confessato di non aver mai visto la saga di Star Wars prima di essere scelta per il ruolo di Padmé Amidala nella trilogia prequel del franchise creato da George Lucas. L'attrice interpretò Padmé dal 1999 al 2005, personaggio centrale nella narrazione della storia degli Skywalker.

"Non conoscevo affatto i film prima di essere scelta! Ero consapevole del gergo, poiché la cultura americana è così immersa in Star Wars" ha spiegato Portman "Anche se non hai mai visto i film, sai cosa sono i boccoli della principessa Leia, cos'è una spada laser, cos'è uno Jedi, conosci Yoda e Obi-Wan... Sai tutte queste parole e nomi prima ancora di vedere i film".



Natalie Portman non ha chiuso le porte ad un ritorno in Star Wars ma ha ammesso di aver guardato i film soltanto quando le è stato chiesto di farne parte. L'attrice nella saga prequel interpreta Padmé Amidala, personaggio centrale all'interno della storia di Star Wars in quanto interesse amoroso di Anakin Skywalker (Hayden Christensen) nonché madre di Luke Skywalker (Mark Hamill) e Leia Organa (Carrie Fisher).



Di recente, Natalie Portman ha recitato nel nuovo film di Todd Haynes. Su Everyeye potete trovare il trailer di May December, nel quale Portman recita al fianco della collega premio Oscar Julianne Moore.

Tra le star più conosciute e apprezzate di Hollywood, Natalie Portman ha collezionato diversi personaggi memorabili nel corso della sua lunga carriera, iniziata da giovanissima nel film Léon, diretto da Luc Besson, al fianco di Jean Reno.