Star Wars, Natalie Portman non chiude al ritorno di Padme! 'Sono disponibile'

Star Wars: La minaccia fantasma1> (1999), Star Wars: L'attacco dei cloni(2002) e Star Wars: La vendetta dei Sith (2005): questi i film in cui la celebre attrice Natalie Portman interpreta Padmé. Nonostante la sua tragica fine nella saga, l'attrice si è mostrata aperta ad un'eventuale ripresa del personaggio in un futuro indefinito.

Mentre veniva intervistata durante il programma What Happens Live, Natalie Portman ha parlato di un eventuale ritorno di Padmé, la madre di Luke e di Leia (morta dando alla luce i due gemelli... anche se i fan hanno una teoria assurda sulla morte di Padmé) e del suo possibile coinvolgimento: "Nessuno me l'ha chiesto, ma sarei disponibile".

L'attrice ha mostrato successivamente il suo entusiasmo, derivato anche dall'esperienza nuova e particolare vissuta sul set: "È stata la prima volta che ho lavorato in digitale. Non credo che nessuno girasse in quel modo. Era la prima volta che lavoravo con uno schermo verde. Si trattava di una serie di abilità completamente nuove da acquisire e di un mondo completamente nuovo in cui entrare".

Vorreste (ri)vedere Natalie Portman nei panni del personaggio Padmé in un prossimo film della saga di Star Wars?