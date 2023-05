Star Wars, Natalie Portman non chiude la porta al ritorno:'Sono aperta all'idea'

Uno dei personaggi più amati della criticata trilogia prequel di Star Wars è senza dubbio Padmé Amidala, interpretata da Natalie Portman. Nel corso di una video intervista rilasciata a GQ, la star di May December non ha chiuso la porta ad un ipotetico ritorno nel franchise in futuro, rispondendo ad una domanda specifica.

"Non ho informazioni al riguardo. Nessuno mi ha mai chiesto di tornare ma sono aperta all'idea" ha dichiarato l'attrice. Per molti fan sarà strano sentire Portman affermare che nessuno le ha mai chiesto di tornare, soprattutto perché si tratta di uno dei personaggi più apprezzati della trilogia dei primi anni 2000.



Inoltre, da poco i fan hanno visto il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker e quello di Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan nella serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Anche Liam Neeson è comparso in un cameo nel ruolo di Qui-Gon Jin. Per il ritorno di Portman nel franchise bisognerebbe superare lo scoglio dell'uccisione di Padmé per mano di Anakin in La vendetta dei Sith ma il potenziale ritorno del personaggio potrebbe aprire la strada ad entusiasmanti ed inaspettate soluzioni narrative.



Portman ha interpretato la regina di Naboo e senatrice Padmé Amidala nei tre film della trilogia prequel di George Lucas: La minaccia fantasma (1999), L'attacco dei cloni (2002) e La vendetta dei Sith (2005).



Al Festival di Cannes, Natalie Portman sul giudizio riservato alle donne, ha sottolineato la differenza anche nei contesti come quello dei festival.