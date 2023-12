Star Wars, Natalie Portman e quell'imbarazzante incontro con Re Carlo sul red carpet

Ci sono nuovi aggiornamenti sulle date d’uscita delle serie Tv di Star Wars, e nel frattempo Natalie Portman ha ricordato un momento leggermente imbarazzante durante il red carpet di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma è uscito ben 16 anni dopo Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, e all’interno del cast del film c’è anche una giovanissima Natalie Portman nei panni di Padme Amidala, madre di Luke e Leia Skywalker. In un post sul social X, si può leggere che l’attrice ha ricordato il red carpet del film, e in particolare un bizzarro episodio che vede come protagonista Re Carlo III, reo di aver chiesto alla star se fosse stata presente anche nella trilogia originale, la risposta della giovane Portman fu abbastanza chiara: “Mi ha chiesto se ero nei film originali... Ho detto: "No...ho 18 anni".

Un aneddoto sicuramente molto divertente, mentre in un’altra intervista, l’attrice ha rivelato che per ottenere il ruolo all’interno di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, non c’è stato bisogno di un grande sforzo:

“Non ho assolutamente cercato attivamente questo ruolo. Ho semplicemente incontrato il direttore del casting, come in qualsiasi altro film. Ho incontrato George Lucas, ho parlato con lui e poi ho ottenuto la parte. Non avevo visto i film prima che mi venisse offerta; quindi, non sapevo assolutamente cosa fosse Star Wars”.

