Star Wars, Natalie Portman: 'È stato fantastico far parte di qualcosa di così grande'

Far parte dell'universo di Star Wars è qualcosa che ti segna a vita: ad ennesima dimostrazione di ciò arrivano le parole di Natalie Portman, che nonostante i tanti anni trascorsi dalla sua ultima volta nei panni di Padmé ricorda ancora con una certa emozione i momenti trascorsi sul set della trilogia prequel.

L'attrice ha parlato dell'eccitazione che prova ancora oggi nel rendersi conto di aver fatto parte di qualcosa di così grande e, soprattutto, di aver avuto l'occasione di lasciare un segno indelebile nei cuori di tanti fan del franchise.

"È così divertente far parte di qualcosa a cui i ragazzi possano sentirsi così legati" ha spiegato l'attrice, che però non ha ancora mostrato i film della trilogia prequel ai suoi figli: "Non ho ancora fatto vedere quei film ai miei bambini. Per loro è così strano vedermi come qualcosa di diverso dalla loro mamma. Hanno visto i film di Star Wars più recenti, quelli in cui io non ci sono (mio figlio li ha visti, mia figlia è ancora troppo piccola".

"Mi sento davvero fortunata ad aver partecipato a qualcosa che è parte dell'immaginario di ogni ragazzino. Ed è bello pensare di poter stupire un po' i miei figli" ha poi concluso Portman. Recentemente, intanto, è stato registrato grande entusiasmo per il ritorno in sala di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora; negli ultimi tempi, inoltre, un rumor ha parlato di un possibile progetto per una serie spin-off su un personaggio di Star Wars.