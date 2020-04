Star Wars, Naomi Ackie è sicura: 'Potrebbe arrivare uno spin-off su Jannah'

Nel corso di una recente intervista con Digital Spy Naomi Ackie, interprete di Jannah in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ha rivelato che prossimamente potrebbe arrivare uno spin-off su quella che molti credono essere la figlia di Lando Calrissian.

Secondo l'attrice infatti il viaggio di Jannah ha il potenziale per essere esplorato in un altro progetto, dato che il film si è concluso col personaggio di Billy Dee Williams che si offre di esplorare la galassia insieme a lei alla ricerca della sua famiglia. Sebbene Lucasfilm debba ancora rivelare come si evolverà la saga di Star Wars al cinema, la breve apparizione di Jannah nel film di JJ Abrams significa che c'è molto materiale da esplorare su di lei.

"Jannah è un personaggio completamente nuovo e mi piace l'idea che l'universo di Star Wars si stia espandendo", ha condiviso la Ackie con Digital Spy. "Penso che Jannah potrebbe ottenere uno spin-off. Ha un retroscena davvero ricco di cui JJ mi ha parlato nel dettaglio, e anche un futuro che i fan ancora non conoscono."

Allo stato attuale, la Lucasfilm ha fissato delle date di uscita per tre film di Star Wars nel dicembre del 2022, nel dicembre del 2024 e nel dicembre del 2026, ma non sono emersi indizi su quali potrebbero essere questi progetti. Al momento sappiamo che è in sviluppo un film prodotto da Kevin Feige, una trilogia scritta e diretta da Rian Johnson e un film ambientato su Exegol, il pianeta die Sith. Sul lato televisivo, d'altra parte, i piani sono più chiari: altre due stagioni di The Mandalorian in arrivo, una nuova serie incentrata su Cassian Andor, una con protagonista Obi-Wan Kenobi e una nuova serie con "delle protagoniste donne" i cui dettagli sono attualmente sconosciuti.