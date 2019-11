Star Wars, Naomi Ackie ha chiesto consigli su come affrontare i troll

Nell'era dei social media, molti personaggi famosi devono guardarsi dalle critiche dei fan, che sono utili e legittime ma sempre più spesso finiscono per sfociare nel cyber-bullismo. Per questo motivo la giovane Naomi Ackie, che sarà in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha chiesto consiglio a una collega che ne sa qualcosa.

Kelly Marie Tran, che ha interpretato Rose Tico, protagonista di un bacio con Finn, in Gli Ultimi Jedi nel 2017, ha infatti finito per abbandonare i social media dopo gli abusi subiti da haters e troll, che nei loro commenti erano andati ben al di là di ogni limite tollerabile.

La new entry Naomi Ackie ha raccontato a Metro di essersi confrontata con lei: "Penso che guardando l'esperienza di Kelly Marie Tran e parlando con lei, ho avuto molta ispirazione su come farsi crescere una pelle più spessa quando si tratta delle opinioni della gente, non solo sul tuo lavoro, ma anche su chi sei" ha detto l'attrice. "Fortunatamente, c'è così tanto tempo tra il momento in cui vieni a sapere che farai il film, la preparazione, le riprese, il montaggio e tutto il resto. Hai tutto il tempo per abituarti all'idea."

Naomi Ackie si sente pronta ad affrontare le reazioni dei fan. "Credo di essere in un buon posto, pronta al fatto che la gente lo veda. E penso che sarà fantastico. Se alla gente non piace, non piace. E se non piacerò io, va bene lo stesso."

Come negli ultimi due film, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci sarà anche Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher. Il film arriverà nei cinema il prossimo 20 dicembre.