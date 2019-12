Star Wars, la morte di Luke è stata difficile da gestire in The Rise of Skywalker

Nel corso di una recente intervista promozionale Maryann Brandon, montatrice di The Rise of Skywalker e fedelissima di JJ Abrams, col quale ha collaborato in tutti i film ad eccezione di Super 8, ha parlato delle sfide rappresentate dall'ultimo film della saga della Lucasfilm.

In particolare si è concentrata su Gli Ultimi Jedi, un film al quale non ha lavorato in prima persona ma che si è gustata come fan, e su come le morti di Luke Skywalker nel film e di Carrie Fisher fuori dal film abbiano rappresentato un problema per la realizzazione dell'ultimo capitolo.

"Tutto quello che posso dire a riguardo è che The Last Jedi, un film che mi è davvero piaciuto, ha presentato molte sfide per l'episodio IX, che doveva concludere la saga. Insomma, sfortunatamente Carrie è morta, ma ovviamente non è morta come personaggio Leia nell'episodio VIII. È un personaggio che doveva essere riprese, ed è stata una grande sfida. Ma penso che J.J. e lo sceneggiatore Chris Terrio abbiano fatto un ottimo lavoro. Allo stesso tempo Luke è morto, il che era un altro tipo di problema. Quindi abbiamo avuto questi due problemi opposti, e penso che l'impostazione sia stata difficile da gestire. Penso che Rian Johnson sia un regista straordinario e penso che quando fai una trilogia, non puoi semplicemente abbandonare una storia. Quindi, qualunque cosa abbia scelto di mettere in quel film, era necessario affrontarla nell'ultimo capitolo. E devi sviluppare quelle trame con onestà. Tutti sanno che J.J. non avrebbe dovuto fare l'episodio IX, è arrivato dopo e lui e Chris hanno dovuto riscrivere la sceneggiatura in un breve lasso di tempo."

Per quanto riguarda il futuro:

"Adoro il franchise, sono una grande fan di Star Wars. Fondamentalmente sono tornata in Episodio IX perché è tornato anche JJ. E poi Rian Johnson, che ha fatto l'episodio VIII, lavora con un altro montatore con cui ha girato tutti i suoi film. Deve esserci un legame speciale fra regista e montatore perché alla fine delle riprese bisogna lavorare a stretto contatto. D'altra parte, ci sono altri progetti in cui lavoro perché vengo chiamata dallo studio o dal produttore, e incontro nuovi registi. Mi piace incontrare nuovi registi. Ho fatto Venom l'anno scorso con Sony, ad esempio. Adesso sono a stretto contatto con Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan della Lucasfilm, quindi spero di fare più cose su Star Wars in futuro. Ma non so ancora cosa farò dopo."

