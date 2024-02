Star Wars: La minaccia fantasma tornerà al cinema per il 25esimo anniversario

La Minaccia Fantasma tornerà nei cinema statunitensi in onore dei venticinque anni dal debutto del primo film della trilogia prequel relativa alla sempre più ricca saga creata da George Lucas negli anni ’70 del secolo scorso. Il poster dedicato all’evento ritrae i protagonisti della storia al centro di una scena che anticipa un terribile pericolo.

Dopo aver condiviso le dichiarazioni di Liam Neeson a proposito di Jar Jar Binks, torniamo a parlare delle celebrazioni relative all’anniversario dell’uscita di La Minaccia Fantasma per ufficializzare il ritorno nelle sale del film che ha raccontato l’inizio dell’arco narrativo relativo ad Anakin, destinato a diventare il potentissimo e temuto Darth Vader ricordato da tutti i fan del cinema.

Il poster mostra i personaggi principali del film che sovrastano un paesaggio di Tatooine caratterizzato dalla silhouette emblematica ed evocativa del piccolo che sarà, a tutti gli effetti, il vero protagonista dell’opera.

Se sappiamo che La Minaccia Fantasma verrà ripresentata nei cinema americani il 3 maggio 2024, un giorno prima rispetto allo Star Wars Day, non si hanno ancora certezze riguardo una riproposizione del film anche nelle sale italiane.

I fan hanno reagito in maniera più che positiva all’annuncio, assicurando, sulla Rete, come faranno di tutto per non perdersi l’evento e apprezzando l’ottimo lavoro grafico fatto per il poster promozionale.

In attesa di avere nuove informazioni a proposito di un’uscita che possa interessarci più da vicino, vi lasciamo alla foto con Hayden Christensen che ripropone un’iconica foto di Star Wars - La Minaccia Fantasma.