Star Wars - La Minaccia Fantasma, Ewan McGregor ricorda la sua parrucca: 'Fu un incubo'

Star Wars - La Minaccia Fantasma è probabilmente il film meno amato dai fan della saga (al pari, forse, del capitolo conclusivo della trilogia sequel): un sentimento in parte condiviso evidentemente anche da Ewan McGregor, che ha però un motivo ben più serio per non serbare un buon ricordo di quell'esperienza.

Recentemente apparso nel primo trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi, infatti, la star di Trainspotting ha ricordato l'imbarazzo provato nell'indossare la stranissima parrucca necessaria a mascherare il suo vero taglio di capelli durante i reshoot del film di George Lucas.

"Ricordo l'idea di tenerli corti. Penso che puntassero a qualcosa tipo militare o, come per i monaci, all'idea che si dovesse sacrificare qualcosa per far parte dei jedi. [...] Ciò che non mi piacque accadde quando, qualche tempo dopo la fine delle riprese, tornammo per effettuare dei reshoot. Dopo Episodio I fu circa sei, sette mesi dopo le riprese, ma a quel punto io stavo facendo qualcosa per cui non potevo tagliarmi i capelli. Quindi s'inventarono questa specie di parrucca dai capelli corti, che è il peggior tipo di parrucca. [...] La parrucca dai capelli corti è un incubo. Ho visto alcune clip di Episodio I e dei reshoot di Episodio II ed ero tipo: 'Mi state prendendo in giro?'" sono state le parole di McGregor.

Parrucca o meno, comunque, il nostro Obi-Wan è riuscito comunque a diventare nel giro di poco tempo uno dei personaggi più amati dai fan della saga: ben fatto, Ewan! Recentemente, intanto, Mark Hamill ha elogiato la trilogia prequel di Star Wars.