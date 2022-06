Star Wars, Millie Bobby Brown di Stranger Things protagonista del nuovo film della saga?

Secondo quanto anticipato da un nuovo report Millie Bobby Brown, interprete di Undici nell'acclamata serie tv di Netflix Stranger Things, sarebbe pronta a lasciare il Sottosopra per unirsi alla galassia lontana lontana di Star Wars.

Stando a quanto pubblicato dal Mirror, infatti, l'attrice avrebbe già tenuto diversi colloqui segreti con i dirigenti Disney, tra i quali anche la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy: Millie Bobby Brown attualmente guadagna 1 milione di dollari ad episodio per Stranger Things, ma la fonte riporta che un ruolo da protagonista nel prossimo film Star Wars le varrebbe oltre $15 milioni grazie al fatto che in questi anni si è affermata come "un'icona per il pubblico di età compresa tra 10 e 30 anni, dettaglio fondamentale in termini di attrattiva".

"Millie è nel radar della Disney per i nuovi progetti di Star Wars", ha dichiarato la fonte del Mirror. "Ha già avuto contatti con Kathleen, che è consapevole del suo desiderio di recitare in un film o avere un ruolo centrale in uno dei nuovi progetti TV per Disney Plus". Le conversazioni sono attualmente informali, senza accordi fissati o in lavorazione al momento. Tuttavia, c'è rispetto reciproco tra le due parti e il desiderio di trovare qualcosa che funzioni per entrambe le parti. La fonte ha aggiunto che "non avrà bisogno di fare un provino - stanno cercando di trovarle il personaggio giusto per il giusto progetto".

Dopo il debutto in Stranger Things nel 2016, Millie Bobby Brown ha debuttato al cinema nel 2019 Godzilla: King of Monsters nei panni di Madison Russell, un ruolo che ha ripreso in Godzilla vs. Kong del 2021, e ha anche recitato in Enola Holmes per Netflix, nei panni dell'investigatrice e sorella minore di Sherlock Holmes. Il sequel della saga è attualmente in post-produzione per il servizio di streaming. Dall'altra parte, il franchise di Star Wars continuerà ad ampliarsi nei prossimi mesi ed anni sia al cinema che in streaming, con numerosi progetti attualmente in lavorazione (per altri dettagli, consultate il calendario delle uscite Star Wars).

Recentemente, Taika Waititi ha fornito i primi dettagli sul suo film di Star Wars, che sarà totalmente originale e slegato dai precedenti capitoli della saga.