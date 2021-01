Star Wars, Millie Bobby Brown diventa Leia in un incredibile video deepfake

La direzione intrapresa da Star Wars per i prossimi tempi è decisamente chiara: visto anche il successo di operazioni come Rogue One o The Mandalorian, la produzione preferirà concentrarsi almeno nel prossimo futuro sull'approfondimento delle storie e dei lassi di tempo che già conosciamo, piuttosto che lanciarsi nel futuro della galassia.

Un occhio al passato, dunque: il pensiero corre quindi anche ai primi film e, inevitabilmente, a quella principessa Leia che mai più, purtroppo, potremo rivedere in nuove produzioni con il volto di Carrie Fisher. Ma su chi dovrebbe puntare, Disney, nel caso in cui si decidesse di indagare sul passato della sorella di Luke?

La risposta è presto detta: un nuovo, incredibile video deepfake ci presenta Millie Bobby Brown come candidata più che credibile a vestire i panni della figlia di Anakin Skywalker in un eventuale prequel sul personaggio. Le scene presenti nel video sono tratte ovviamente dalla prima, storica trilogia e va detto che, in alcuni momenti, distinguere la star di Stranger Things dalla compianta Fisher risulta davvero difficile!

Vi piacerebbe vedere Millie Bobby Brown nei panni di Leia? Diteci la vostra nei commenti! Un fumetto, intanto, ha confermato che Darth Vader sapesse di Exegol già ai tempi dei primi film di Star Wars; Daisy Ridley, invece, ha giudicato le doti nel ballo dei suoi colleghi di Star Wars.