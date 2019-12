Star Wars: Millennium Falcon, Yoda e Shuttle di Kylo Ren in offerta su Amazon

Si avvicina il Natale e, per molti collezionisti LEGO, la festività è un'occasione per arricchire i propri scaffali con nuovi set. Vi segnaliamo alcuni modellini davvero splendidi a tema Star Wars, disponibili in offerta su Amazon.

Tra le principali novità, presenti anche sul sito ufficiale LEGO, segnaliamo alcuni modellini classici. Su tutti una spettacolare riproduzione del Millennium Falcon, la leggendaria navicella di Han Solo e Chewbacca, ma anche una versione "mattoncino" del vecchio maestro Yoda (che non passa mai di moda nonostante l'avvento del tenerissimo Baby Yoda).

C'è anche un set che ricrea lo shuttle di Kylo Ren: per la precisione parliamo del suo principale mezzo di trasporto che vediamo già all'inizio di Star Wars: Il risveglio della Forza.

Di seguito i link all'acquisto dei modellini, con allegato il prezzo in offerta e il reale costo di listino.

Cosa ne pensate? Tra questi c'è un modellino che regalereste o acquistereste come idea regalo di Natale? Ricordiamo che, in occasione del più recente Black Friday, Amazon ha proposto svariati set LEGO di Star Wars in offerta.