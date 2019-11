Star Wars, mille dollari in palio per chi rivedrà tutti gli episodi

Siamo sicuri che, in attesa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, molti fan lo stiano già facendo da soli, ma c'è un motivo in più per rivedere tutti i film della saga prima dell'uscita del prossimo: il premio di mille dollari messo in palio da CableTV.com.

La compagnia, che aiuta gli spettatori televisivi a districarsi tra le varie opzioni di streaming, via cavo e internet, sta infatti cercando "un drogato di Star Wars, che abbia la personalità di Chewbacca, l'arguzia di Han Solo e l'intelligenza del Maestro Yoda. Non preoccuparti, non c'è bisogno di una laurea o di una licenza per la spada laser."

Il candidato ideale deve avere almeno 18 anni, essere residente negli Stati Uniti ed essere un utente Twitter (se attivo anche su Twitch e Reddit, tanto meglio), disposto a condividere sui social media le sue conoscenze e le sue esperienze di spettatore della saga di Guerre Stellari, taggando nei suoi post il team di Cable TV.

Per partecipare, bisogna compilare un modulo motivando con circa 200 parole la propria candidatura. Le domande vanno presentate entro il 10 dicembre e il prescelto dovrà completare la sua personale maratona (che comprende gli otto Episodi canonici più i due spin-off Rogue One e Solo) della durata totale di 22 ore e 25 minuti.

I film possono essere visti in qualsiasi ordine e il vincitore, oltre ai mille dollari, riceverà il Blu-Ray dei dieci film, una tutina di Chewbacca e una macchina per i pop-corn con le sembianze di R2-D2.

Questa non è che l'ultima follia provocata dall'attesa dell'Episodio IX. Si prevede anche, tra le altre cose, che un casco Stormtrooper sarà battuto all'asta per 70.000 dollari. Se non puoi permettertelo, e se non hai i requisiti per candidarti alla maratona, puoi sempre dare un'occhiata al nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.