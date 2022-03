Star Wars: Mike Flanagan sarebbe interessato a dirigere un film sui Sith

Mentre è appena approdato in streaming il primo trailer di Obi-Wan Kenobi, i fan in rete si sono sbizzarriti che numerose suggestioni e richieste. Uno di questi ha pensato che nelle mani di Mike Flanagan sarebbe perfetta una storia a tema Star Wars con protagonisti i Sith, e il regista chiamato in causa gli ha prontamente risposto sui social.

Un fan dell'universo di Star Wars, infatti, ha scritto a titolo personale: "Possiamo avere un film di Star Wars di Mike Flanagan? Amerei vederlo alle prese con una storia Sith". Il regista ha quindi risposto scrivendo: "Oh mio Dio, amerei farlo". Chissà se alla Lucasfilm coglieranno la palla al balzo e offriranno al regista un film dedicato ai Sith o, perché no, magari addirittura una serie su Disney+ dedicata ai Signori del Lato Oscuro della Forza, vista la dimestichezza del regista con questo formato.

Dopo il successo di Midnight Mass, Flanagan adatterà Edgar Allan Poe ancora per Netflix. Le riprese di The Fall of the House of Usher sono iniziate lo scorso gennaio. Dalle prime informazioni trapelate sappiamo che la serie sarà composta da una sola stagione di 8 episodi, che si ispirano alla produzione letteraria horror e gotica del celebre scrittore statunitense Edgar Allan Poe. Tra questi, il racconto del 1839 "The Fall of the House of Usher" che segue le vicende di un narratore anonimo che va a visitare l'amico malato Roderick Usher nella sua tenuta, la terrificante Casa degli Usher.

Nel cast ci saranno Rahul Kohli, Henry Thomas, Kate Siegel, Annabeth Gish, Malcolm Goodwin, Zach Gilford, T’Nia Miller, Paola Núñez, Aya Furukawa, Daniel Jun, Crystal Balint, Kyleigh Curran, Matt Biedel, Ruth Codd, Samantha Sloyan, Sauriyan Sapkota, Michael Trucco, Robert Longstreet e Katie Parker che vanno a unirsi ai precedentemente annunciati Mark Hamill, Frank Langella, Carla Gugino, Mary McDonnell e Carl Lumbly.

Nell'attesa di saperne di più di questo nuovo progetto horror di Flanagan, ecco la nostra recensione di Midnight Mass, un capolavoro da recuperare su Netflix se non l'avete ancora vista.