Star Wars: il miglior duello di spade laser è quello che George Lucas tagliò da Episodio 3

Nel corso di una recente intervista Nick Gillard, stunt coordinator che ha lavorato con George Lucas alla trilogia prequel di Star Wars, ha svelato un incredibile duello di spade laser tagliato dalla versione finale.

Lo stunt stava discutendo della celebre battaglia finale di The Phantom Menance, lo scontro due vs uno tra Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e Darth Maul - considerato da molti fan il miglior duello di spade laser dell'intera saga - ma ha rivelato (*voce di Yoda in sottofondo*): "No ... ce n'è un altro ..."

Secondo Gillard, infatti, il miglior duello di spade-laser della saga di Star Wars è quello che il pubblico non vedrà mai: si tratta di una lotta a sette (!) in Revenge of the Sith in cui Obi-Wan si scaglia contemporaneamente contro sei guardie del corpo del Generale Grievous. Il protagonista Ewan McGregor si allenò per ben sei settimane solo per riuscire a padroneggiare la coreografia realizzata dallo stesso Gillard per la complicata sequenza. Sfortunatamente, quando arrivò il momento di filmare la scena, la produzione era ormai agli sgoccioli, e dato che non era essenziale ai fini della trama, George Lucas la riscrisse facendo usare la Forza ad Obi-Wan, che in questo modo si sarebbe liberato degli sgherri senza troppi fronzoli.

"È stata la lotta più complicata che abbiamo mai fatto, ma George mi disse: 'Mi dispiace davvero, ma alla fine li neutralizzerà con la Forza'".

Per altri approfondimenti guardate l'ultimo spot di Star Wars IX e recuperate le dichiarazioni di Kathleen Kennedy sul licenziamento di Colin Trevorrow.