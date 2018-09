Star Wars: Michel K. Williams spera ancora di unirsi al franchise dopo la rinuncia a Solo

Michael K. Williams, come noto, avrebbe dovuto far parte del cast principale di Solo: A Star Wars Story, ma a causa di alcuni conflitti di programmazione non ha potuto rigirare le sue scene.

Williams avrebbe dovuto interpretare il villain della pellicola, Dryden Vos, che nella mente di Phil Lord e Chris Miller – i registi originali del progetto – era un misto di live-action e computer grafica; tuttavia, quando il duo venne licenziato dalla Lucasfilm, il personaggio subì delle modifiche da parte di Ron Howard che avrebbe dovuto rigirare quindi le scene con Williams; tuttavia, l’attore all’epoca dei reshoots era già impegnato in un altro progetto rendendosi di fatto non disponibile; il personaggio venne quindi assegnato a Paul Bettany.

Intercettato da Variety, Williams ha dichiarato: “Non ho avuto ancora modo di vedere Solo, ma ne ho discusso con i colleghi del cast; pur non essendo nel montaggio finale li considero ancora i miei colleghi, vi adoro. Sono sicuro di vederlo prima o poi, ma al momento mi interesserebbe di più un’altra opportunità di far parte di quella galassia. Amerei avere un’altra chance di essere in Star Wars”.

Solo: A Star Wars Story ha incassato $212 milioni nel mercato domestico e $388 in tutto il mondo, dati che lo rendono il capitolo con gli incassi più bassi del franchise di Star Wars.

"Diretta dal regista premio Oscar® Ron Howard, la nuova avventura Lucasfilm Solo: A Star Wars Story trasporta il pubblico in un’incredibile avventura al fianco di Han Solo (Alden Ehrenreich), il furfante più amato della galassia. Il viaggio, ricco di azione, racconta il primo incontro di Han con il suo futuro amico e copilota Chewbecca (Joonas Suotamo) e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian (Donald Glover), nonché il suo passato avventuroso con la ladra Qi’ra (Emilia Clarke) e il criminale professionista Beckett (Woody Harrelson). Il 26 settembre il Millennium Falcon proporrà dunque le sue avventure in Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray 3D Steelbook, Blu-Ray e DVD, disponibili nei migliori negozi, e non mancherà di fare rotta anche verso il mondo digitale in formato HD".