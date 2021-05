Star Wars, Michael B. Jordan ricorda il provino per JJ Abrams: il peggiore della mia vita

Sappiamo bene che numerose star di Hollywood hanno svolto i provini per apparire nell'ultima trilogia sequel di Star Wars e ora sappiamo anche che tra queste c'era anche Michael B. Jordan. In una recente intervista, l'attore ha rivelato di aver svolto il provino per una parte ne Il Risveglio della Forza per J.J. Abrams, ma che andò malissimo.

Nel corso del podcast Just for Variety with Marc Malkin, Jordan ha rivelato di aver svolto il suo provino per J.J. Abrams per una parte in Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma anche che quell'audizione si è poi rivelata la peggiore della sua carriera. "Penso di non essere riuscito a concentrarmi al meglio perché quando si lavora a questi progetti di alto livello non ti dicono molto di specifico. Tutto è molto vago, tutto è un segreto. Mentre leggevo non riuscivo a connettermi, di sicuro ho fatto fiasco".

Per i provini di Star Wars sappiamo sono state adottare delle misure di segretezza estrema, come ha anche raccontato John Boyega del suo processo di casting per la parte di Finn: "Ho affrontato circa sette mesi di audizioni. Un po' come X Factor ma senza tutto lo show alle spalle. E' stato davvero intensivo".

Oltre a Michael B. Jordan, anche Tom Holland ha raccontato di essere andato male ai provini per Star Wars: "Ricordo di aver fatto questa scena con una ragazza, qualcuno la benedica, e lei era solo un drone. Quindi io recitavo le mie battute, tipo: 'Dobbiamo salire immediatamente sulla navetta!' e lei diceva solo 'Bleep, bloop bloop, bleep bloop'. Non riuscivo a smettere di ridere. E mi sono sentito malissimo perché lei stava solo facendo il suo lavoro ed è difficile sembrare un androide o un drone o qualunque cosa per cui l'avessero chiamata".

Michael B. Jordan è su Amazon Prime Video con il suo ultimo film, Senza rimorso diretto da Stefano Sollima.