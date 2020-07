Star Wars, la Maz Kanata di Lupita Nyong'o è terrificante in questo primo concept art

Il concept artist della Lucasfilm Christian Alzmann ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un primo bozzetto per Maz Kanata, personaggio interpretato dall'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o che ha esordito nella saga in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Nata oltre un millennio prima degli eventi della trilogia sequel, Maz è una vecchia amica di Han Solo e un'aliena dalla vasta conoscenza. Custode dell'antico castello di Takodana, che fungeva da sosta per molti viaggiatori galattici, entra in scena quando Han Solo e Chewbacca cercano consiglio insieme a a Rey, Finn e BB-8. Essendo sensibile lei stessa alla Forza, ha aiutato la protagonista interpretata da Daisy Ridley ad abituarsi alla sua connessione con l'energia che domina l'universo di Star Wars, consegnandole anche la spada laser blu che fu di Anakin e Luke Skywalker.

Sebbene compaia nel film solo per pochi minuti, abbia un'apparizione ancora più fugace nel successivo The Last Jedi e un ruolo minore ne L'Ascesa di Skywalker, Maz è riuscita a conquistare la simpatia dei fan della saga grazie al suo sguardo gentile e alla sua personalità eccentrica, ma nella nuova concept art del film di JJ Abrams che potete trovare qui sotto il personaggio appare molto diverso e a dir poco terrificante.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Star Wars è stato posticipato al 2023; nel frattempo, si parla di ben 9 serie in arrivo su Disney+.