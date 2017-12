Star Wars, Mark Hamill: "Ho creato diversi scenari per il background di Luke!"

All'inizio del Il risveglio della Forza , trent'anni sono passati da, periodo durante il qualeè passato da Cavaliere Jedi a Mestro in esilio auto-imposto, e mentre conosciamo solo pochi dettagli su questo background ancora misterioso,è tornato a parlare oggi del suo personaggio.

Soffermandosi quindi sul processo di immedesimazione nel personaggio per l'atteso Star Wars: Gli ultimi Jedi, Hamill ha ammesso ai microfoni di Entertainment Weekly di aver approfittato di questo spazio narrativo per creare diversi scenari sul pezzo di storia mancate di Luke.



Queste le sue parole: "Gli attori amano le backstory. Vogliono conoscere le motivazioni e tutto questo genere di cose, ed è come avere davanti una lavagna completamente vuota. Dal lato intellettuale, ho compreso come questa non sia più la mia storia, e il cosa Luke abbia o non abbia fatto in quegli anni non è così importante per il pubblico, ma io devo capire cosa sia successo. Così ho scritto un sacco di possibili scenari. Ho annotato come Luke sia sia innamorato di una donna, vedova e con un giovane bambino; di come allora abbia lasciato la strada dello Jedi per crescere questo ragazzo e sposare la donna e anche di quando il bambino afferrò la spada laser, uccidendosi in un tragico incidente. Niente di tutto questo ha a che fare con la storia, ma quando penso a queste tristi realtà che vedono dei bambini impugnare una pistola e uccidersi o uccidere un famigliare, voglio dire, mi conduce in posti veramente bui, li stessi magari intrapresi da Luke".



Hamill ci tiene a specificare come queste siano solo sue idee non canoniche, supposizioni, ma sottolinea anche come Rian Johnson lo abbia incoraggiato a credere in tutto questo per motivare e giustificare le azioni del suo personaggio: "Ho provato alcune delle mie idee solo per assicurarmi di non entrare in contrasto con nulla, e Rian mi ha davvero stimolato in tal senso, incoraggiandomi a trovare diversi modi per giustificare le azioni di Luke nel film. Ma come ho detto, questa piccola storia non ha nulla a che vedere con quello che successe realmente a Luke all'interno della saga canonica".



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Laura Dern e Benicio Del Toro, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.