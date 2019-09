Star Wars: Mark Hamill trolla scherzosamente George Lucas su Twitter

Mark Hamill è una delle star più attive e ironiche sui social. L'ultimo tweet dell'attore è rivolto al suo 'padre' cinematografico: George Lucas. Nella foto pubblicata sul social, si vedono Carrie Fisher e Mark Hamill con un'espressione scioccata che il meme attribuisce alla scoperta di Luke e Leia di essere fratello e sorella.

L'opportunità era troppo ghiotta per Mark Hamill: usare la foto per trollare George Lucas. Nella didascalia del meme si legge:"Le foto sono state scattate nel momento esatto in cui Mark Hamill e Carrie Fisher scoprono che Luke e Leia sono gemelli".

La didascalia di Hamill corregge il tiro:"SBAGLIATO. Questa foto è stata scattata nel momento esatto in cui Carrie e io abbiamo visto per la prima volta l'estratto conto di George Lucas" ha scherzato l'attore.



I follower sono stati al gioco e hanno risposto con simpatia al post:"Adoro vedere quanto sei vicino a Carrie" ha scritto un'utente. Un altro commento si è rivelato più ironico:"Sento che una delle due fonti sta mentendo".

Nel frattempo i fan sono in grande attesa di Episodio IX, che concludere con Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la terza trilogia cinematografica all'interno dello Star Wars Universe. In futuro ci sarà una nuova trilogia diretta da Rian Johnson.

Johnson che nei giorni scorsi ha ammesso di non aver mai amato L'Impero colpisce ancora. Una rivelazione che sicuramente non farà felici molti fan, molto affezionati sopratutto a quel capitolo della trilogia originale.