Star Wars, Mark Hamill svela il suo meme preferito della saga: 'Troppi ma uno c'è'

Se improvvisamente il tuo prodotto genera una miriade di meme allora significa che il suo successo è assicurato. Questo discorso probabilmente non vale per Star Wars che era già un fenomeno di massa acclarato, ma i meme generati dalla saga si sono moltiplicati a dismisura dopo l'uscita dell'ultima trilogia e Mark Hamill ha scelto il suo preferito.

Sempre molto attivo sul suo profilo Twitter e anche su quello Instagram, Mark Hamill ha scelto il suo meme preferito di Star Wars pur ammettendo ne esistano parecchi, forse troppi che ammira e apprezza enormemente, ma alla fine ha compiuto la sua scelta definitiva. Il meme in questione utilizza una puntata dei Simpson con il volto polemico di Lisa per dire semplicemente una cosa sacrosanta, "Non mi interessano le vostre opinioni su Star Wars". Nel meme possiamo appunto leggere: "A Harrison Ford non interessano le opinioni di Star Wars di nessuno, e nemmeno a voi dovrebbero".

Nel pubblicare il post, Hamill ha quindi aggiunto: "Ce ne sono troppi per sceglierne solo uno preferito, ma questo è piuttosto grandioso". Mark Hamill ha compiuto 70 anni e solo per questo motivo è finito sui trend topic di Twitter, a testimonianza di quanto l'attore sia amato dai fan di tutto il mondo della saga e non solo.

Tornando a parlare della saga che ha reso celebre l'attore di Luke Skywalker, intanto, recentemente l'ex-moglie di George Lucas si è scagliata contro la nuova trilogia di Star Wars. Marcia Lucas ha dichiarato di aver profondamente detestato il lavoro sulle storie dell'ultima trilogia di Star Wars, che comprende i capitoli Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker: "La mia impressione è che Kathy Kennedy e J.J. Abrams non hanno la più pallida idea di cosa sia Star Wars. Non lo capiscono. E poi c’è JJ che scrive queste storie – quando ho visto quel film in cui uccidono Han Solo ero furiosa. Ero furiosa quando hanno ucciso Han Solo. Nella maniera più assoluta, non c’era davvero motivo per farlo. Ho pensato che non riuscissero a capire la storia Jedi, la magia di Star Wars".