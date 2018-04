Star Wars: Mark Hamill a supporto del ringiovanimento digitale di Luke

Da diversi anni ormai è uno degli argomenti più dibattuti ad Hollywood e nel web, ossia quello di ringiovanire gli interpreti in produzioni cinematografiche e televisive, finanche riportandoli in vita come è avvenuto perin Rogue One: A Star Wars Story . Su questo tema l’intervento di

L’interprete del protagonista della prima trilogia di Star Wars ha avuto di recente la possibilità di poter parlare dell’utilizzo degli effetti visivi al fine di ringiovanire un attore o di riportarlo in vita nell’ipotesi in cui si vogliano montare delle sequenze in cui è presente il personaggio da lui interpretato in passato. Si può dire che negli ultimi tempi la CGI abbia fatto miracoli in questo campo e diversi sono gli esempi che possono essere citati a tal proposito, tra cui ricordiamo Johnny Depp nel ruolo del pirata in erba Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Michael Douglas come Hank Pym in Ant-Man, Robert Downey Jr. come Tony Stark in Captain America: Civil War e così via.

Ad onor di cronaca c’è da dire anche che a supporto della digitalizzazione subentra a volte anche il reparto trucco, così come avvenuto per Brad Pitt ne Il curioso caso di Benjamin Button o, volendo rimanere nell’ambito del genere dei cinefumetti, per Kurt Russell in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Sebbene in tanti storcono il naso sulle prospettive che si aprono con lo sfruttamento di tali potenzialità, uno dei sostenitori di questa recente tecnologia sembra essere l’interprete di Luke Skywalker, Mark Hamill. Queste le sue parole a Radio Times nel corso di una recente intervista:

“Ne ho già parlato con la mia famiglia e ho detto loro ‘Assolutamente, pollice in su’. Questo, in realtà, è un argomento che ha a che fare con la proprietà. Sono certo che per Cushing abbiano dovuto ottenere il permesso [di chi detiene i suoi diritti d’immagine, ndr]. (…) Mi hanno anche chiesto ‘Quale giovane attore potrebbe interpretarlo?’. Il cielo è l’unico limite. Sono certo che continueranno ancora realizzare questi prodotti di intrattenimento anche dopo che non ci sarò più”.

La Lucasfilm ha già effettuato un recast di un’iconica figura dell’universo intergalattico di Star Wars, ossia quella di Han Solo, interpretato storicamente da Harrison Ford e in Solo da Alden Ehrenreich. Nulla, tuttavia, impedirebbe al regista J.J. Abrams di far tornare in vita, sotto forma di spirito della forza, Luke. Quest’ultimo, inoltre, potrebbe potenzialmente apparire nella sua versione più giovane anche in un eventuale spin-off legato ad un altro Jedi, Obi-Wan Kenobi.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Ditecelo nei commenti.