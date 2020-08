Star Wars, Mark Hamill scherza sul ridicolo costume anni '70: scoprite Disco Luke!

Mark Hamill è sempre in vena di scherzi e non rinuncia mai ad abbracciare il lato simpatico della Forza su Twitter, discutendo con i fan di Star Wars del ruolo che lo ha reso famoso e ridendo anche dei ridicoli look esibiti negli anni '70.

Dopo aver parlato del buffo litigio con Harrison Ford avvenuto nel compattatore di Episodio IV, l'attore ha deciso di rispondere ad un Tweet che lo citava in relazione al costume dorato che esibì in occasione di uno show tedesco. In particolare, un fan ha notato una certa somiglianza con la veste indossata da Snoke in The Last Jedi e si è chiesto a chi donasse di più un simile capo d'abbigliamento.

"Devo averlo indossato meglio io, perché mi ha garantito un'action figure di Disco Luke, per dire...", è stata la sua simpatica risposta, allegata ad una foto dell'action figure (più o meno ufficiale) dedicata al Jedi dorato. Del resto, il merchandise legato a Star Wars è pieno di tributi del genere, e in alcuni casi i pezzi più pregiati sono proprio bootleg come questo.

Non finisce qui, poiché un'altra fan ha scritto: "Se Darth Vader ti avesse visto in un outfit simile, non avrebbe voluto che ti unissi al lato oscuro", a cui Hamill ha prontamente ribattuto con "Ma se gli ABBA mi avessero visto con questo outfit, mi avrebbero chiesto di unirmi a loro in tour".

In effetti non avrebbe sfigurato nella line up della pop band svedese, tra musica disco e lampadari argentati. Sapevate che Mark era presente anche in Rogue One?