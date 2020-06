Star Wars, Mark Hamill rivela: 'Ho dei camei segreti nei film della saga'

Che Star Wars sarebbe senza Mark Hamill? Probabilmente non riusciremmo neanche a immaginarlo: Luke Skywalker sarà sempre l'eroe per antonomasia della saga, davanti a ciò non c'è Rey che tenga. A quanto pare, però, il contributo del buon Mark non si ferma al solo figlio di Anakin.

Già, perché all'insaputa di buona parte dei fan l'attore è apparso anche in film della saga in cui Luke non è presente! A rivelarlo è stato lo stesso Mark Hamill rispondendo alla precisa domanda di un fan su Twitter.

"Adesso posso rivelare di essere stato vocalmente presente in TUTTI I FILM DI STAR WARS eccetto i prequel. Vorrei ringraziare Matthew Wood per avermi utilizzato in Solo, Rogue One e nei sequel, quindi HO AVUTO delle battute in Episodio VII [l'attore compariva soltanto nell'ultima scena senza aprire bocca, ndr]. Un suggerimento: state attenti alle parti di Patrick Williams" ha svelato l'attore.

A questo punto non resta che lanciarsi in un bel rewatch di tutti gli ultimi film di Star Wars in lingua originale per cercare di scovare la voce di Hamill! Certo è che non dovrebbe essere eccessivamente difficile: il nostro Mark è un doppiatore con i fiocchi e la sua voce dovrebbe risultare riconoscibile abbastanza facilmente dopo anni di Joker.

Lo stesso Mark Hamill, nei giorni scorsi, ha svelato cos'avrebbe fatto Luke Skywalker se non fosse diventato un jedi; per il futuro, intanto, si parla di uno Star Wars diretto da Dave Filoni.