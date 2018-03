Star Wars: Mark Hamill rivela come sarebbe finito l'Episodio IX di George Lucas

A ridosso dell’uscita in home video dicontinua a rilasciare dichiarazioni e commenti in merito alla saga di cui è protagonista.

Secondo l’attore, l’intenzione originaria di George Lucas – nella sua idea per gli episodi VII, VIII e IX – era che Luke Skywalker morisse alla fine dell’episodio conclusivo della saga. “Ho saputo che George [Lucas] non avrebbe ucciso Luke fino all’episodio IX, dopo aver addestrato Leia”, ha dichiarato Hamill a IGN. “Questa è un’altra carta che non è stata giocata ne Gli Ultimi Jedi”.

Come sapranno gli appassionati, Leia veniva addestrata nelle vie della Forza anche nell’Universo Espanso della saga, in seguito considerata non canonica all’indomani dell’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney. La rivelazione di Hamill rivela per la prima volta, però, che Lucas avrebbe ucciso il protagonista della saga in Episodio IX.

“George aveva un’idea piuttosto estesa del dove avrebbe voluto condurre la saga con i nuovi episodi – anche se non aveva ancora buttato giù tutti i dettagli. Questa sembra invece più una staffetta; tu corri e poi, una volta terminato, passi la torcia al prossimo, che parte immediatamente”. Il riferimento è alla trilogia sequel attuale, prima nelle mani di J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, poi in quelle di Rian Johnson e poi di nuovo ad Abrams.

“Rian non aveva scritto cosa sarebbe accaduto in Episodio IX, sarebbe stato Colin Trevorrow a farlo, ma adesso è in mano a J.J. È qualcosa in continua espansione, in divenire senza fine. Chiunque ci sia a bordo comincia a giocare con queste action figure a grandezza naturale, che è ciò che siamo diventati”.

Dirette da J.J. Abrams, le riprese di Star Wars: Episodio IX dovrebbero avere inizio questa estate, secondo le stesse dichiarazioni del regista.