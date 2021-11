Star Wars, Mark Hamill ripesca un vecchio slogan di vaccini: 'La scienza non era politica'

Vista la massiccia campagna di vaccinazione che sta interessando tutte le nazioni della Terra impegnate nella lotta contro il COVID-19, Mark Hamill ha rispolverato per l'occasione un vecchio slogan di una campagna vaccinale degli anni settanta che aveva come testimonial i personaggi di C-3PO e R2-D2, direttamente dal primo film di Star Wars.

L'immagine promozionale in questione invitava le giovani madri a vaccinare i propri figli per evitare il contagio di malattie pericolose e potenzialmente nocive per i neonati e lo slogan utilizzava proprio i due simpatici personaggi di Guerre Stellari: "Parents of Earth, are you children fully immunized? Make sure; call your doctor or health department today. May the force be with you". L'attore ha quindi ritwittato lo slogan e l'immagine scrivendo in calce: "Tanto tempo fa, prima che la scienza venisse politicizzata". L'attacco è ovviamente a tutti quei politici che hanno fatto della questione vaccini, oggi in tempo di Covid, più un problema di natura politica che medica. Hamill, invece, sostiene le risposte date dalla scienza e infatti il suo è un retweet di un messaggio dell'epidemiologa Dr. Tara Smith.

Cambiando argomento, in precedenza Mark Hamill ha svelato il suo meme preferito di Star Wars. L'attore ha scelto il suo meme preferito di Star Wars pur ammettendo ne esistano parecchi, forse troppi che ammira e apprezza enormemente, ma alla fine ha compiuto la sua scelta definitiva. Il meme in questione utilizza una puntata dei Simpson con il volto polemico di Lisa per dire semplicemente una cosa sacrosanta, "Non mi interessano le vostre opinioni su Star Wars". Nel meme possiamo appunto leggere: "A Harrison Ford non interessano le opinioni di Star Wars di nessuno, e nemmeno a voi dovrebbero".

Recentemente, Mark Hamill ha compiuto 70 anni e solo per questo motivo è finito sui trend topic di Twitter, a testimonianza di quanto l'attore sia amato dai fan di tutto il mondo della saga e non solo.