Star Wars, Mark Hamill ricorda Carrie Fisher a cinque anni dalla sua scomparsa

Carrie Fisher, l’amata principessa Leia di Star Wars, è morta il 27 dicembre 2016 e anche se sono passati ormai cinque anni non è certo stata dimenticata, sia dal grande pubblico che dai suoi colleghi. Mark Hamill in particolare ha sempre riservato un pensiero per lei sui social e anche quest’anno l’interprete di Luke non è stato da meno.

Il co-protagonista di Fisher ha usato Twitter per onorare l'anniversario della sua scomparsa con un tributo da Star Wars: Gli ultimi Jedi. Il film diretto da Rian Johnson ha segnato l'ultima produzione di Star Wars a cui Fisher ha preso parte, anche se è morta prima della sua uscita. Hamill ha semplicemente condiviso uno screenshot dai titoli di coda che recita "In Loving Memory of our Princess, Carrie Fisher", come potete vedere in calce alla notizia.



Anche la figlia dell’attrice scomparsa, Billie Lourd, ha utilizzato i social media per condividere un tributo a sua madre, descrivendo in dettaglio il processo di lutto per una figura così importante nella sua vita accompagnato da una foto che le ritrae insieme.



"La gente mi chiede sempre in quale fase del dolore mi trovo. E la mia risposta non è mai semplice. Sono in una fase diversa del dolore in ogni momento di ogni giorno. Il mio dolore è un pasto a più portate con molti ingredienti complicati. Un antipasto di contrattazione seguito da un antipasto di rabbia con un lato di depressione, accettazione per l'antipasto e, naturalmente, un piccolo rifiuto per il dessert. Ed è così che dovrebbe essere il dolore, in realtà il dolore è semplicemente qualunque cosa sia per te, ed è così che "dovrebbe essere".



Un paio di mesi fa Hamill ha ricordato Fisher nel giorno del suo compleanno con parole dolci e affettuose. L'attore non manca mai di onorare la memoria della collega e amica scomparsa che avrà sempre un posto nel cuore del pubblico e di tutti coloro che l'hanno conosciuta. Vi lasciamo con il nostro approfondimento sui migliori film di Carrie Fisher oltre Star Wars.