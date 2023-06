Star Wars, Mark Hamill racconta il 'no' per Amadeus:'Miloš Forman me lo disse in faccia'

Mark Hamill verrà associato per sempre a Luke Skywalker, protagonista della saga di Star Wars. Un personaggio che gli ha regalato molta fortuna ma che gli impedito di essere considerato anche per altri ruoli importanti ai quali l'attore ambiva. Uno su tutti il celebre compositore Amadeus Mozart, nel film di Miloš Forman del 1984.

A Sunday Morning su CBS, Hamill ha raccontato che la sua carriera è profondamente cambiata da Luke Skywalker in poi, soprattutto dopo L'Impero colpisce ancora del 1980. Giunto a quel punto, l'attore desiderava interpretare un ruolo differente per vivere nuove esperienze e venne scritturato nel ruolo di Amadeus Mozart nella comedy di Broadway Amadeus, vincitrice del Tony Award, al posto di Tim Curry.



Tuttavia, nonostante questa svolta teatrale, Hamill non riuscì ad ottenere il ruolo anche nella versione cinematografica. Il 'no' categorico lo ricevette proprio dal regista del film, Miloš Forman:"Dissi 'Sai, mi piacerebbe davvero avere la possibilità di interpretare Mozart'. E lui disse 'Oh, no, no, no. Luke Skywalker non dev'essere Mozart'. Quindi ho pensato 'Beh, almeno è onesto'. Voglio dire, almeno ho apprezzato il fatto che me l'abbia detto in faccia. Ma sai, è una storia pazzesca".



La star tentò di staccarsi per anni dal personaggio di Luke Skywalker ma ricevette un rimprovero da Carrie Fisher:"Mi disse 'Superala. Ascolta, tu sei Luke Skywalker. Io sono la principessa Leia. Accettalo e basta'". Mark Hamill non tornerà nel ruolo di Luke, come ha confermato lui stesso nell'intervista a CBS.



Oltre al personaggio in Star Wars, l'attore è ricordato anche per il doppiaggio di Joker nella serie animata di Batman. A tal proposito, Mark Hamill ha ricordato Kevin Conroy, storico doppiatore di Bruce Wayne nella serie, scomparso qualche mese fa.