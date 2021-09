Star Wars, Mark Hamill promuove la trilogia prequel: 'Ha una sua identità precisa'

Mark Hamill, il leggendario interprete di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, ha promosso i film della trilogia prequel, scritti e diretti dal creatore del franchise George Lucas.

Intervistato per il libro appena pubblicato sul produttore cinematografico Howard Kazanjian, che aveva lavorato ai film dellla saga originale L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, Hamill si è detto "impressionato" dai tre film di Lucas, La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, usciti tra il 1999 e il 2005. "Sono rimasto molto colpito dal modo in cui quei prequel possono vantare una loro propria identità", ha detto l'attore. “Sono stati criticati perché erano molto espositivi e più cerebrali e probabilmente, come si disse già nel 1976, non erano molto commerciali. Del resto si tratta di una storia molto più oscura. Ma nell'era dei social media, le opinioni delle persone vengono sempre amplificate e sono rimasto scioccato da quanto possano essere brutali a volte, non solo nel caso dei film di Star Wars, ma in generale".

Recentemente Marcia Lucas, ex moglie di George Lucas, col quale è stata sposata tra il 1969 e il 1983. nello stesso libro invece ha criticato La Minaccia Fantasma, dichiarando di aver pianto dopo la visione. , La Lucas è stata ancora più dura con la trilogia sequel di Star Wars, criticando aspramente la Disney e Kathy Kennedy.

Ricordiamo che Star Wars tornerà prossimamente al cinema con un film scritto e diretto da Taika Waititi, un altro lungometraggio diretto da Patty Jenkins e un terzo progetto misterioso prodotto da Kevin Feige. Contemporaneamente, non si contano i progetti in lavorazione per Disney+, tra i quali serie tv dedicate a Cassian Andor, Obi-Wan Kenobi e Boba Fett. Quale attendete di più? E cosa ne pensate della trilogia prequel di Star Wars? Ditecelo nei commenti.