Star Wars: Mark Hamill preferisce guardare i film della saga in ordine d'uscita

ha affrontato l'annoso dibattito sull'ordine di visione di. Dalle sue origini nel 1977, il franchise è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi quattro decenni e in questa fase stanno uscendo film dello Star Wars Universe a cadenza annuale. Ad oggi sono nove gli episodi live-action della saga e altri sono in arrivo.

Mancano solo due mesi alla première di Solo: A Star Wars Story con Episodio IX che sarà il prossimo film del filone principale in uscita.

Ogni fan ha il proprio metodo preferito quando si parla di maratone-Star Wars. Secondo Mark Hamill il modo migliore di vedere Star Wars è iniziare dal film che diede inizio a tutto. Parlando a Collider, a Mark Hamill è stato chiesto quale ordine preferisce per una maratona con Star Wars e la sua risposta è molto confusa ma la cosa certa è che inizierebbe con Una nuova speranza:"Penso sempre...nel modo in cui sono stati distribuiti cronologicamente. Ora, potrei sbagliarmi, perché se stai iniziando a vederla da poco partirai con: uno, due, tre, quattro, cinque, sei....uh, Rogue One? è difficile, voglio dire, aspetta un secondo. Rogue One arriva prima del quattro! Si, così vai: uno, due, tre, Rogue One, quattro, cinque, sei, sette, otto...suppongo".

Non è semplice consigliare l'ordine giusto per vedere i film di Star Wars, ma il consiglio di Mark Hamill potrebbe essere corretto: soprattutto se si tratta di uno spettatore agli 'esordi' con Star Wars, iniziare con Episodio IV potrebbe essere la soluzione più intelligente. George Lucas scrisse e diresse il film come stand alone, una porta perfetta per una galassia lontana lontana, che contiene tutto quello che serve ai 'novellini' di Star Wars per comprenderne la tradizione e la mitologia. Anche se tecnicamente (a livello narrativo) La minaccia fantasma è il primo episodio della saga, è comunque stato realizzato in base ad un pubblico già abituato ad una conoscenza della saga (non esiste una scena in cui Qui-Gon si siede e spiega ad Anakin cos'è una spada laser). Luke Skywalker è il personaggio ideale per guidare il pubblico nei suoi primi passi all'interno dello Star Wars Universe. Naturalmente non esiste una risposta giusta o sbagliata a questa domanda e tutto dipende dai gusti. Sarà interessante vedere come si evolverà tale questione quando LucasFilm andrà oltre la saga degli Skywalker e lascerà il posto alla nuova trilogia di Rian Johnson e David Benioff. Dal momento che si tratteranno di narrazioni separate da ciò che già sappiamo, il dibattito potrebbe ulteriormente intensificarsi. Con ogni probabilità i film della prossima decade verranno distribuiti in termini di cronologia narrativa invece di saltare da un'era ad un'altra.