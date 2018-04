Star Wars: Mark Hamill parla di quello che possiamo aspettarci da lui per il futuro

La notizia che segue contiene spoiler di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Se non avete ancora visto il film non proseguite la lettura dell'articolo.

I fan sperano che Mark Hamill riprenda il ruolo di Luke Skywalker, magari nei panni di fantasma della Forza, in Star Wars: Episodio IX, ma l'attore stesso sembra convinto del fato che tornare o meno non sia fondamentale.



Hamill ha regalato una delle sue performance più memorabili in Gli Ultimi Jedi, dando vita a un Luke anziano e affaticato dal mondo che, alla fine,esce di scena come l'eroica leggenda che la galassia conosceva e amava. Alla fine del film, Luke diventa tutt'uno con la Forza ed è in pace, dopo aver riacceso la scintilla di speranza nella Ribellione.



Comunque, il fatto che Luke Skywalker sia morto non significa che il ruolo del personaggio nella saga sia finito. Come i Maestri Jedi Obi-Wan Kenobi e Yoda prima di lui, è possibile che anche Luke ritorni in forma spirituale. Non molto tempo fa lo stesso Hamill aveva lanciato l'idea di rendere Luke un terrificante fantasma della Forza (presumibilmente tornato per perseguitare un torturato Kylo Ren), ma, basandosi sui suoi più recenti commenti, non importa che Luke sia ancora parte dell'universo di Guerre Stellari.



Parlando con ABC News, Hamill ha discusso del suo futuro nella galassia lontana, lontana, sottolineando come la morte di Carrie Fisher lo abbia fatto riflettere:



"Ha davvero offuscato la mia capacità di godermelo appieno. Prima mi hai chiesto, 'Tornerai?' Non mi interessa più molto. Perché Han Solo se n'è andato, Luke se n'è andato. La banda non potrà più tornare insieme, e non doveva andare così. È quello che è. Piuttosto che dispiacersi per il fatto che non possiamo rivederla, sono solo grato di aver passato del tempo con lei, realizzando quello che abbiamo realizzato."



Comunque, a prescindere da queste affermazioni, è importante non considerare questa come una conferma che Hamill stia chiudendo la porta a un possibile ritorno. In precedenza ha detto che la decisione spetta a J.J. Abrams, il regista di Episodio IX, che sta anche collaborando alla stesura della sceneggiatura con Chris Terrio.

Sembra che se a Hamill venisse chiesto di tornare ad interpretare Luke ancora una volta, accetterebbe di firmare, ma, semplicemente, non farà di tutto per autopromuovere attivamente il suo ritorno nel ruolo. Si può capire perché si senta in questo modo. Tra le decisioni narrative e la tragedia occorsa nella vita reale, Hamill è l'unico membro del gruppo originale, che potremmo sperare di rivedere in Episodio IX, e questa deve essere una strana sensazione per lui.



Come anche per noi, pensandoci bene.