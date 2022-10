Star Wars, Mark Hamill invia un messaggio all'Ucraina: 'Che la Forza sia con voi'

L'attore Mark Hamill ha recentemente espresso il suo sostegno al popolo ucraino, che continua a perseverare e a combattere contro le forze russe che hanno invaso il Paese alla fine dello scorso febbraio. Sui social media, ha condiviso un messaggio di speranza per loro utilizzando le immagini tratte dalla saga Star Wars che lo ha reso noto a tutti.

L'immagine in questione, condivisa su Twitter, raffigura un'armata di Star Destroyer imperiali contro un caccia X-Wing solitario con i colori della bandiera ucraina. L'immagine recita: "Resisti. Stai con l'Ucraina". Hamill ha condiviso il poster con un commento che tradotto recita: "Che la Forza sia con voi".

L'immagine non è casuale. Nei giorni scorsi, Hamill ha incontrato virtualmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed è stato nominato ambasciatore della piattaforma di raccolta fondi UNITED24. In particolare, Hamill si farà promotore del progetto Army of Drones che, come suggerisce il nome, ruota attorno all'acquisizione, alla riparazione e alla sostituzione dei droni, nonché alla formazione dei piloti di droni.

In un'intervista alla BBC, Hamill ha parlato del suo incontro con il Presidente Zelensky e ha affermato che il leader ucraino ha fatto riferimento a diversi film, tra cui Star Wars, quando ha parlato dell'invasione. Hamill ha dichiarato: "Non è difficile capire perché... Star Wars è sempre stata una favola per bambini e le favole sono storie morali di bene contro male dove il bene è chiaramente definito, il male è chiaramente definito e non è difficile estrapolare un impero del male con la Russia che invade una nazione sovrana". Ha poi aggiunto che è stato l'impatto duraturo dei film di Star Wars a spingere il Presidente Zelensky a scegliere l'attore come ambasciatore del progetto. L'attore ha poi dichiarato di sentire un grande senso di responsabilità nel sostenere l'Ucraina in ogni modo possibile.

Di recente, Hamill ha ammesso che per lui sarebbe stato divertente vedere un Luke Skywalker cattivo; per quanto riguarda Star Wars, James Earl Jones si è ritirato ufficialmente da storica voce di Darth Vader.