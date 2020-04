Star Wars, Mark Hamill ha iniziato a pubblicare foto di Daisy Ridley su Instagram

Daisy Ridley non ha un gran rapporto con i social: la Rey di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha dichiarato recentemente di non aver intenzione di tornare su Instagram o altri social, ma a quanto pare qualcuno che la conosce molto bene pensa sia doveroso che internet le dedichi la giusta attenzione.

Stiamo parlando di Mark Hamill: il nostro Luke Skywalker, che contrariamente alla sua giovane collega è noto per essere parecchio attivo sui social, ha infatti condiviso alcune foto di Ridley tramite il proprio account Instagram.

"Datemi un urlo per Daisy Ridley senza un motivo in particolare, semplicemente perché è un'attrice meravigliosa, una persona fantastica e soprattutto la miglior passeggiata a cavalluccio che io abbia mai fatto" ha scritto Hamill, riferendosi in particolare ad una delle foto pubblicate, quella ormai celebre in cui si vede la giovane Ridley portare a spasso il suo maestro Jedi proprio come Luke aveva fatto a suo tempo con un decisamente più piccolo e meno pesante maestro Yoda.

Proprio Daisy Ridley si è recentemente resa protagonista di una lettura di Star Wars per i fan in quarantena; l'attrice, inoltre, ha parlato anche delle commoventi scene di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker con Leia girate dopo la morte di Carrie Fisher.