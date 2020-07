Star Wars: Mark Hamill, Harrison Ford e il buffo litigio nel compattatore di Epidodio IV

La scena del compattatore di rifiuti in Star Wars: Una Nuova Speranza è considerata una delle trovate più divertenti del film, tanto da essere citata persino nella trilogia sequel, ma durante le riprese non andò tutto bene tra Mark Hamill ed Harrison Ford.

A rivelarlo è stato lo stesso interprete di Luke Skywalker, in un'intervista citata da Jordan D. White, editor degli X-Men: "Poi ovviamente c'è stato il famoso litigio tra me ed Harrison. Nella scena in cui tentavamo di fuggire dal compattatore di rifiuti, dovevo dire: '3PO, apri la porta numero...', e poi questo lungo numero seriale. Avevo in mente di dire il mio numero di telefono, così sarebbe stato conservato per sempre all'interno del film, ma quel giorno la scena fu girata in modo tale che non riuscii ad essere vicino alla porta, quindi toccò ad Harrison dire la battuta e incominciò a dire il suo numero di telefono, e ciò mi fece abbastanza arrabbiare".

Il piano malefico di Hamill rischiava di fallire, e ciò creò un divertente contenzioso tra i due attori, che si ritrovarono immersi nella spazzatura a discutere sulla questione: "'E dai, dì il mio numero, è stata una mia idea', ma lui continuò sulla sua strada e io mi arrabbiai ancora di più. Alla fine Harrison urlò il mio numero e disse: 'Contento ora, bambinone?'".

Il tutto si concluse con Hamill che scoppiò a ridere, ammettendo di essere stato un po' infantile. Del resto, i due si divertivano molto a prendersi in giro e la loro amicizia dura dal lontano 1977.

