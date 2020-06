Star Wars, Mark Hamill e fratelli Russo insieme per i 40 anni de L'impero colpisce ancora

Nel corso del prossimo episodio della loro serie Pizza Film School, Anthony e Joe Russo avranno come ospite d'eccezione Mark Hamill e insieme a lui discuteranno ampiamente di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora, in occasione del 40° anniversario della sua uscita, avvenuta esattamente nel maggio del 1980.

Nel teaser ufficiale della prossima puntata, pubblicato da Collider, possiamo infatti vedere i Russo in compagnia di Hamill e degli sceneggiatori di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ovvero Christopher Markus e Stephen McFeely. I registi discuteranno dell'enorme influenza che il quinto episodio della saga di George Lucas ha avuto nei confronti del loro Infinity War, con Hamill stesso a raccontare delle influenze che sono servite affinché L'Impero colpisce ancora prendesse forma durante la produzione.

L'appuntamento, quindi, con Pizza Film School è come sempre sul canale Instagram dei Russo il prossimo venerdì alle ore 21:00 (ora italiana). Nelle precedenti puntate i due registi hanno avuto modo di discutere di film come Ronin e La casa.

Hamill stesso ha ringraziato enormemente i fan in occasione del 40° anniversario de L'impero colpisce ancora: "Sono sopraffatto dalla mole di messaggi che mi ha avete mandato per omaggiare questo film. Si è trattato sicuramente del più impegnativo a livello fisico, ma anche del più gratificante, considerando anche l'arrivo di Nathan Hamill durante le riprese. Per sempre il vostro #EmpireStrikesBaby".

Già in precedenza, lo stesso Hamill si era riferito a L'impero colpisce ancora come il suo film preferito della saga di George Lucas. Uno dei motivi? Perché i protagonisti ricevevano un colpo durissimo, risultando del tutto sconfitti alla fine del film.

