Star Wars, Mark Hamill esprime il suo sogno oscuro per Luke Skywalker

L'attore Mark Hamill, leggendario attore della saga di Star Wars interprete di Luke Skywalker, ha recentemente ricordato di essersi lamentato con George Lucas della sceneggiatura di Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi.

Il film, inizialmente intitolato La Vendetta dello Jedi, fu giudicato un po' troppo prevedibile da Hamill, che andò da George Lucas con alcune richieste specifiche:

"Ricordo di essermi lamentato con George per qualcosa in Revenge of the Jedi. Gli dissi: 'È così prevedibile e pacato'. E lui mi rispose: 'Mark, non dimenticare. Queste cose sono state fatte per i bambini'. La sua intenzione originale era di fare film per i bambini! Adolescenti e giovani. Adesso guardiamo queste opere con la sensibilità degli adulti, ed è lì che sbagliamo."

Col tempo Hamill, che desiderava una svolta più dark per Luke, capì perché George Lucas decise di intraprendere un percorso più positivo. "George è il padre di tutto. Sapeva cosa voleva e alla fine ho capito che aveva ragione. Ha detto: 'Tutte le fiabe devono risolversi bene alla fine'. Io ero convinto che dopo l'Impero Colpisce Ancora dovessimo davvero fare cose folli con l'ultimo episodio, ma c'è una ragione per cui George è diventato quello che è oggi e io sono rimasto quello che ero!".

