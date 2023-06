Star Wars: Mark Hamill esclude un suo ruolo centrale nel nuovo film di Dave Filoni

Il prossimo film di Dave Filoni ambientato nell’universo di Star Wars servirà probabilmente come congiunzione di tutte le serie tv ambientate durante il periodo della nuova Repubblica. Nonostante le voci che vorrebbero un ritorno di Mark Hamill come Luke Skywalker in un ruolo principale, l’attore ha chiarito che la cosa è fortemente improbabile.

Il nuovo film di Star Wars di Dave Filoni potrebbe chiamarsi Heir to the Empire, ispirandosi al primo libro della trilogia con il villain Thrawn portata alla luce da Timothy Zahn.

La trama potrebbe dunque seguire le vicende degli eroi della trilogia originale alle prese con una nuova minaccia che incombe sulla Nuova Repubblica appena creata.

Interrogato in merito, però, Mark Hamill ha dichiarato di non credere di poter tornare come protagonista del franchise: “La gente dice: ‘Ora andrai a lavorare su tutta una serie di storie di Luke post Ritorno dello Jedi’. Io non credo. Prima di tutto non hanno bisogno di raccontare quelle storie, ma se anche volessero farlo potrebbero prendere un attore dall’età appropriata”.

Hamill dunque rifugge l’idea dell’uso della computer grafica per ringiovanirlo e metterlo di nuovo al centro del progetto, e se non ci sono indiscrezioni che provengano dalla Lucasfilm a proposito di un recasting, ci domandiamo se l’idea di Filoni non sia piuttosto quella di mostrare le vicende da narrare dal punto di vista dei protagonisti delle tante serie tv che stanno preparando l’avvento del nuovo film, riscrivendo in qualche modo l'universo espanso.

Molto probabilmente un cameo di Hamill nei panni di uno dei personaggi più importanti del franchise non mancherà nel nuovo Star Wars che, secondo Filoni, sarà una specie di crossover alla Avengers.