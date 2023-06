Star Wars, Mark Hamill esclude il ritorno:'Non hanno più bisogno di Luke'

Luke Skywalker è uno dei personaggi chiave del franchise di Star Wars, e Mark Hamill è il volto che ha dato vita alla leggenda degli Skywalker sul grande schermo. L'attore è stato intervistato di recente a Sunday Morning su CBS e ha parlato dell'ipotetico ritorno nella saga dopo la partecipazione alla trilogia sequel.

"Ho avuto il mio momento e va bene. Ma è abbastanza. Beh, non si dice mai mai. Semplicemente non vedo alcun motivo per farlo. Mettiamola in questo modo: voglio dire, hanno così tante storie da raccontare, non hanno più bisogno di Luke" ha dichiarato l'attore.



Mark Hamill ha compiuto 71 anni e verrà ricordato soprattutto per il ruolo di Luke. Cosa ne pensa? "Si, beh, non mi interessa. La verità è che non mi sarei mai aspettato di essere ricordato per qualcosa. Volevo solo guadagnarmi da vivere facendo ciò che mi piaceva. E ho pensato 'Beh, potrebbe andare peggio. Potrei essere conosciuto come il miglior attore che abbia mai interpretato Adolf Hitler'. Almeno Luke è un tipo ammirevole!".



Intervistato da Esquire, Hamill si è soffermato anche sul giovane Luke Skywalker e le sue storie:"La gente dice 'Oh, ora sarai in grado di fare un'intera serie su Luke dopo Il ritorno dello Jedi'. Ho risposto 'Non credo'. Prima di tutto, non hanno bisogno di raccontare quelle storie ma se lo faranno potrebbero trovare un attore adatto a quell'età".



Nel 2022, Mark Hamill inviò un messaggio all'Ucraina, nel bel mezzo della guerra che ancora imperversa dopo l'invasione russa.