Star Wars, Mark Hamill dopo le elezioni: 'Miglior episodio di sempre!'

Buona parte di Hollywood è in festa dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane: un gran numero di star del grande schermo non ha mai fatto mistero di malsopportare Donald Trump, schierandosi apertamente a favore del candidato democratico sin dal primo momento. Mark Hamill faceva prevedibilmente parte di questa folta schiera.

Il nostro Luke Skywalker ha sempre appoggiato Joe Biden durante questa lunghissima campagna elettorale e, tramite il suo account Instagram con cui ogni giorno mantiene i contatti con i propri fan, ha voluto esultare a modo suo per la vittoria di quello che è ormai ufficialmente il 46esimo presidente della storia degli Stati Uniti.

A modo suo, dicevamo, perché da Mark Hamill non c'è mai da aspettarsi la banalità: il cavaliere jedi più amato del mondo ha infatti celebrato il trionfo dei democratici paragonando gli ultimi dieci anni circa di storia statunitense alla prima trilogia di Star Wars!

"Miglior episodio di sempre!" si legge nel post di Hamill, che vede nel mandato di Barack Obama un richiamo a Una Nuova Speranza, in quello di Trump i toni cupi de L'Impero Colpisce Ancora e in quello che ci apprestiamo a vivere il senso di liberazione e i festeggiamenti per la vittoria di Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi.

A proposito di candidati alla Casa Bianca: Kanye West ha difeso la trilogia prequel di Star Wars, definendola di gran lunga superiore a quella targata Disney; Liam Neeson, invece, ha parlato di un suo possibile ritorno in Star Wars nei panni di Qui-Gon.