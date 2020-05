Star Wars, Mark Hamill: 'Ecco chi era a conoscenza del twist de L'impero colpisce ancora'

Si tratta di uno dei twist narrativi più celebri della storia del cinema, quello che ne L'impero colpisce ancora che culminava con l'epica frase "Io sono tuo padre" enunciata da Darth Vader a Luke Skywalker, ma in quanti erano a conoscenza di questa svolta sul set del film di Star Wars? Ce lo ricorda Mark Hamill.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dove è sempre molto attivo nel suo dialogo con i fan della saga, Hamill ha ricordato a tutti che solo tre persone sul set erano a conoscenza del twist principale de L'impero colpisce ancora. "Il cast e la crew scoprirono il colpo di scena quando videro il film finito. Quando girammo la scena, la battuta di Vader era 'Tu non conosci la verità, Obi-Wan uccise tuo padre'. Solo Irvin Kershner, George Lucas ed io sapevamo come sarebbe stata doppiata in seguito. Tenere il segreto per oltre un anno è stata un'agonia".

In questi giorni L'impero colpisce ancora ha compiuto 40 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche americane, avvenuta il 21 maggio 1980 e per celebrarlo la Lucasfilm ha diffuso un poster e un video celebrativo.

George Lucas ha ricordato recentemente uno degli aspetti più difficili nel girare il film: "Ad essere onesti la parte più impegnativa è stata pagarlo. Per ottenere il controllo totale sul film ho dovuto pagarlo di tasca mia. E per farlo ho fatto qualcosa che mio padre mi aveva avvertito di non fare mai: prendere in prestito dei soldi. Ma non avevo molta scelta dato che possedevo circa la metà del costo totale, quindi ho preso in prestito l'altra metà, il ché mi ha messo addosso molta pressione".

