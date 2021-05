Star Wars, Mark Hamill doppia Han Solo in un video inedito di Bad Lip Reading

L'account ufficiale Twitter di Bad Lip Reading ha condiviso un video inedito di un suo speciale dedicato a Star Wars: Il Risveglio della Forza in cui venne coinvolto Mark Hamill in persona. Nel video sentiamo proprio la voce di Hamill doppiare quella del collega Harrison Ford nei panni di Han Solo nella celebre scena del suo ritorno nel franchise.

La scena in questione è quella in cui Harrison Ford fa ritorno nel Millennium Falcon per la prima volta in oltre trent'anni e qui si imbatte in Rey, Finn e BB-8. Nel video inedito sentiamo proprio la voce di Mark Hamill sostituirsi a quella di Harrison Ford e l'effetto è meravigliosamente suggestivo. Sappiamo bene come Hamill parallelamente alla sua carriera d'attore abbia svolto un incredibile lavoro sul doppiaggio, su tutti sul personaggio del Joker nella serie animata di Batman e nei successivi film d'animazione.

L'account di Bad Lip Reading ha condiviso questo video finora rimasto inedito in occasione dello Star Wars Day che vede ogni anno le star e i fan del franchise celebrare come meglio possono Star Wars e tutto quello che lo riguarda. Come BossLogic nel suo omaggio a Darth Vader, o la maglietta sfoggiata da Samuel L. Jackson che recita una battuta fittizia del suo Maestro Windu.

Tra gli eventi su Disney+ c'è stato anche The Force Awakens From Its Nap, un cortometraggio che avrà per protagonista la piccola Maggie Simpson. Secondo un comunicato stampa, si tratta del primo di una serie di cortometraggi promozionali dei Simpson per il servizio streaming. Nel corso del 2021, quindi, vedremo altri omaggi di Homer, Bart e il resto della banda agli altri brand di Disney+ (come Marvel e Pixar) e agli show più popolari della piattaforma.

Lo Star Wars Day di quest'anno si unisce poi anche al cinquantesimo anniversario di Lucasfilm, che avrà altre celebrazioni e iniziative, come il set Lego di R2-D2.